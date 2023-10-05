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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لحادث انهيار عقار سابا باشا بالإسكندرية

انهيار شرف عقار شرقي
انهيار شرف عقار شرقي الإسكندرية

حصل "صدى البلد"، على الصور الأولى لحادث انهيار شرفة عقار بمنطقة سابا باشا بمحافظة الإسكندرية، وأودت بحياة شخص وإصابة 3 أثناء عملهم بالشرفة.

وكان لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث انهيار سقف شرفة عقار بمنطقة سابا باشا، الواقعة في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية.

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وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور الثاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، مما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث علي العمال، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة ٣ آخرين.
جارٍ إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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