صرف الإسكندرية: أمطار متوسطة وصلت لغزيرة على مناطق شرق المدينة

شهدت الإسكندرية أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على مناطق المنتزه وشرق ووسط، بعد مرور 10 أيام من بداية فصل الخريف.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة على مناطق وسط وشرق ووصلت لغزيرة بالمنتزه بدءًا من صباح اليوم ومستمرة حتى الآن، وتسبب استمرارها في بعض تجمعات المياه وتم التعامل معها ولم تتسبب في أي إعاقة مرورية.



وقام اللواء محمود نافع بجولة تفقدية لأعمال سحب تجمعات المياه وتمركزات السيارات والمعدات بكوبري المندرة ومزلقان المعمورة وشارع طوسون والمعمورة السياحي وشارع بورسعيد بمنطقة المنتزه.

وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

وأشار إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة من صباح يوم الثلاثاء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة.