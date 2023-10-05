الأزهري مهنئا بذكرى انتصارات أكتوبر: يوم المجد والنصر والكرامة

تقدم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ولشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر العاشر من رمضان.

وقال الأزهري في بيان له : السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، يوم المجد والنصر والكرامة، ودحر العدو الإسرائيلي، وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وعشرات ومئات وألوف من الملاحم والبطولات الخالدة، التي قدمها شهداء قواتنا المسلحة وأبطالها وجنودها وكل رجالها الأبطال بدمائهم وجهدهم وتضحيتهم ليبقى الوطن حرا مرفوع الرأس.

وأضاف أن ذكرى انتصارات أكتوبر تدل على البسالة والبطولة والفداء من الجندي المصري العظيم وعلى الإرادة النافذة لشعب مصر العظيم من خلال جيشه العظيم وعلى عبقرية التخطيط في قواتنا المسلحة والخداع الاستراتيجي لجيش العدو الصهيوني، وعلى النحت في الصخر وتحدي المستحيل وإعادة بناء قواتنا المسلحة في وقت قياسي جدا.



واختتم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري بيانه قائلاً :" تحية إلى شعب مصر العظيم وجيش مصر العظيم وقبائل سيناء العظيمة في العيد الخمسين لانتصارنا المجيد في حرب أكتوبر الخالدة.