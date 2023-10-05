أبناء بلدة عيتا اللبنانية يتصدون لاختراق إسرائيلي.. تفاصيل

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأن جنود إسرائيليين قاموا بخرق الحدود اللبنانية فتصدى لهم ابناء بلدة عيتا الشعب.

وفي وقت سابق؛ كان الجيش اللبناني، قد افاد بأن دورية إسرائيلية أطلقت قنابل دخانية نحو دورية له في منطقة بسطرة جنوبي البلاد.



وذكر الجيش اللبناني، في بيان له نشره علي صفحته الرسمية علي منصة إكس، إن "عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو".

و أشار بيان الجيش اللبناني إلى أن “إطلاق النار حدث أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب.