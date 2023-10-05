عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. توقعات بزيادة إجمالي الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي

الأردن علم
الأردن علم

توقع البنك الدولي أن تؤدي الضغوط المالية من قطاعي المياه والكهرباء إلى زيادة إجمالي الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد ديون صندوق الضمان الاجتماعي) في نهاية عام 2023.

وأشار البنك في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الي ان الاستدامة المالية" لقطاعي المياه والكهرباء لا تزال "تشكل مصدر قلق"، في وقت لا تزال فيه البلاد معرضة بشدة للظروف المناخية القاسية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ومخاطر الأمن الغذائي، موضحا أن الأردن معرض لصدمات مناخية تؤكد حاجته إلى معالجة مخاوف تتعلق المياه والطاقة والأمن الغذائي.

وذكر البنك الدولي أيضا، أن معدل التضخم في الأردن وصل إلى 2.5% في المتوسط ​​خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مما يعكس التشديد النقدي للبنك المركزي الأردني وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.

ورجح أنه يكون لخفض التحويلات النقدية للاجئين بسبب انخفاض المساعدات الخارجية تأثير سلبي على مستويات الفقر والأمن الغذائي والمديونية.

البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ

البنك الدولي يقرض إثيوبيا 400 مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

موضوعات متعلقة

اختناق 45 طالبا في الأردن.. ومدير المدرسة يكشف التفاصيل

الأردن تكشف عن كارثة على الحدود مع سوريا

ترشيحاتنا

30 شركة هندية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في مصر

لن يبقي العدو حيا.. بوتين يحدد سببين لاستخدام روسيا الأسلحة النووية

لماذا قبل الانتخابات الرئاسية 2024؟.. سبب تغيير تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

سيدة الكمشوشي.. بطلة مصرية شاركت بانتصارات أكتوبر في سن 21 عاما

دولة عربية توقف السحب النقدي على الدولار

الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد شهرًا كاملًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

فيديو

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

امسك أعصابك.. حسين الشحات يدخل في مشادة مع مدربه اثناء مباراته مع إنبي

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ