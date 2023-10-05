الإمارات.. محمد بن راشد يصدر مراسيم هامة تخص إمارة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 41 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، ومحمد عبدالله التوحيدي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: ناصر عبدالله بن خرباش، وعلي محمد المطوع، وحمدان خليفة الشاعر، وجمعة سعيد خلف الغيث، وهند عبيد الغشيش المرّي، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المرّي، إضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسة.

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية؛ فقد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم 42 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة «نداء»، برئاسة حمد عبيد المنصوري، ويوسف عبدالملك أهلي نائباً للرئيس، وعضوية كل من جمال حامد المرّي، وحميد ربيع السويدي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويُعمل بالمرسومين من تاريخ صُدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.