نائب: الندوة التثقيفية واجهت محاولات التزييف عن انتصارات حرب أكتوبر

هنأ النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل ومؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبي.

وثمن الدابى فى بيان صحفى له الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة 50 سنة عن نصر أكتوبر المجيد وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الندوة عملت على تثقيف الجمهور على أهمية انتصار أكتوبر عام 1973، كما أنها واجه كل محاولات التزييف عن نصر أكتوبر العظيم.

وقال النائب محمد سعيد الدابى، انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت للشعب المصري ولجيشه الكبرياء، كما أنها جسدت تلاحم الشعب وجيشه في مواجهة المحن والظروف القاسية واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم أن تجتاز كل العوائق التي وضعت في طريق هذا الوطن.

وأضاف أن نصر أكتوبر 1973 أعاد للشعب المصري أرضه وللأمة العربية عزتها وكرامتها وسيظل إنجاز وطني وبطولي ورمز للفخر والإعزاز للجيش المصري الذي خاض أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتب أنصع الصفحات في التاريخ ليؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هو الدرع الواقي لمصرنا الغالية وسيبقى 6 أكتوبر يوما ملهما للأجيال المتعاقبة، يتعلمون منه الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية في هذا اليوم من رفع راية النصر، داعيا إلى أن نستلهم من ذكري نصر اكتوبر روح النصر لنعبر به كل ما يواجه مصر من تحديات ومخاطر.