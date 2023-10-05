السجن 9 سنوات لبريطاني بتهمة التآمر على اغتيال الملكة إليزابيث

قضت محكمة بريطانية بالسجن تسع سنوات على عامل سوبر ماركت اقتحم قلعة وندسور مسلحا بقوس ونشاب للتخلص من الملكة إليزابيث الثانية.

تسلق جاسوانت سينغ تشيل، البالغ من العمر 21 عامًا، أسوار القلعة باستخدام سلم حبال في يوم عيد الميلاد عام 2021 وتجول في الأرض لمدة ساعتين قبل أن يتم القبض عليه بالقرب من شقق الملكة الخاصة.

ووفقا لصنداي تايمز، كان الرجل، الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت، يرتدي ملابس سوداء وقناعًا معدنيًا صنعه في أحد المصانع وجاهز لإطلاق النار. وقال لضابط الحماية الملكية: أنا هنا لإنهاء حياة الملكة.

وفي فبراير، أقر جاسوانت سينغ تشيل بأنه مذنب بارتكاب جريمة بموجب قانون الخيانة، حيث هدد بالتخلص من الملكة وحمل قوسًا ونشابًا محشوًا في مكان عام. وهو أول شخص يُدان بالخيانة منذ أكثر من 40 عامًا.

التخطيط للاغتيال

في عام 2021، تقدم تشايل بطلب للانضمام إلى شرطة وزارة الدفاع (MDP)، والجيش البريطاني، ومشاة البحرية الملكية، والبحرية الملكية، وحرس غرينادير، الذين يقومون بأدوار احتفالية في قلعة وندسور وقصر باكنجهام، في محاولة للحصول على مكان قريب من العائلة المالكة.

بعد أن تم رفضه لأسباب صحية، يقال إن تشايل كان يعاني من صعوبة في النوم وأصبح أكثر انعزالًا عن أصدقائه وعائلته.

وبحلول نوفمبر 2021، كان قد صاغ خطة لاغتيال الملكة. فكر في شراء مسدس على شبكة الإنترنت قبل أن يشتريقوس ونشاب على شكل مسدس، بأكثر من 200 جنيه إسترليني من بائع تجزئة عبر الإنترنت.