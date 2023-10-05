برلمانية: محاولات فاشلة للنيل من بلادنا والتشكيك في الانتخابات الرئاسية

أكدت النائبة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك قلة داخل وخارج مصر تحاول تشويه الصورة التي تبدو عليها مصر منذ إعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة ، مشددة على أن هذه المحاولات فاشلة رغم كل ما يفعلونه.

وأفادت الكاتب خلال تصريحات لها اليوم الخميس ان مصرنا الحبيبة ستظل قوية أبية رغم كل محاولات سقوطها ، مؤكدة أن محاولات بعض الأفراد الاستقواء بالخارج أمر مرفوض تماما ، قائلة: نحن في حرب حقيقية هدفها النيل من استقرار وأمن البلاد، موضحة أن دورنا كمواطنين شرفاء يحبون بلدهم التصدي لهذه الشائعات.

وأوضحت أن المصريين يرفضون عودة تيار الإخوان مرة أخري للحياة السياسية بعد أن وضحت ما يخفونه في داخلهم لبلادنا ، مشيرة إلي أن محاولاتهم لتشويه الصورة أمر مرفوض تماما .

وشددت على أن مصر بها قضاة أجلاء يقدسون مهنتهم ويحترمونها وهو ما يطمئن قلب كل مصري علي سير العملية الانتخابية القادمة ونزاهتها، قائلة: نثق في قضاءنا ونحترم قراراته.