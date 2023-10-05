بعد هجوم روسي كبير.. طلب عاجل من زيلينسكي لقادة الغرب

كرر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، دعوته لمزيد من الدفاعات الجوية بعد الضربة الروسية في قرية حروزا في منطقة كوبيانسك، والتي خلفت 51 قتيلا على الأقل.

وقال زيلينسكي للصحفيين في غرناطة بإسبانيا: “أعتقد أنه من المستحيل اليوم حماية الناس، خاصة خلال فصل الشتاء، إلا عن طريق الدفاع الجوي، لحماية الأشخاص الذين ماتوا بشكل مأساوي للغاية بسبب هذا الهجوم الإرهابي اللاإنساني”.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن روسيا تهاجم منطقة خاركيف بشكل يومي ولا يمكن أن تساعد إلا الدفاعات الجوية.

وخلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والمستشار الألماني أولاف شولتس، قال زيلينسكي إنه يركز على حاجة أوكرانيا للدفاع الجوي ويعتقد أنه تم إحراز الكثير من التقدم للحصول على الدعم المطلوب.

وقال زيلينسكي، إن “أوكرانيا ستتسلم ستة أنظمة هوك من إسبانيا وأن ألمانيا ستعمل على تزويد كييف بنظام باتريوت آخر”.

وأوضح أنه “يعتقد أن نظام باتريوت هو النظام الوحيد الذي يمكنه الصمود أمام مثل هذه التهديدات ومثل هذه المجازر”.