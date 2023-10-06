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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل الحصول على برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين ضمن "برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية"، عن دعوة جميع الباحثين الشباب العاملين بالجامعات والمراكز البحثية ومراكز البحث والتطوير، الذين حصلوا على درجة علمية بحد أدنى دكتوراه، للتقدم لهذا البرنامج .

ويهدف برنامج الزيارات القصيرة إلى تمكين الباحثين المصريين من الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك والتدريب في المعامل الأجنبية.

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وأوضحت أنه بفضل هذه المنحة التي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، ستتاح للمشاركين فرصة قيمة للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.

واشارت إلى أنه للمهتمين، يمكن الاطلاع على شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال المنحة. يمكنكم ملء الاستمارة عبر الرابط التالي:  http://www.asrt.sci.eg/open-calls/fellowship-program/

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