عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح المشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا لتكنولوجيا النانو..تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي


 


اعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فتح التقديم للمشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى خلال الفترة من 14 وحتى  19 يناير 2024، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و سيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية .

txt

أخبار التعليم| رضا حجازي عن الرئيس: حقق معجزة في التعليم الفني.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير القطاع

txt

ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.. التعليم العالي : نعمل على مراعاة أهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبل

txt

التعليم العالي: الملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية قريبا

txt

التعليم العالي: القومي للبحوث الفلكية ينظم دورة لرصد المخاطر الطبيعية في إفريقيا

txt

جامعة بدر تتزين بلافتات التهنئة لإستقبال الطلاب على أنغام الموسيقى.. بالصور

txt

تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية

txt

ذكرى أكتوبر.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير التعليم العالي

txt

البحث العلمي تعلن فتح باب استقبال الأفكار والمقترحات المبتكرة.. تفاصيل

txt

القومي للبحوث يعقد احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة لـ2022.. اليوم

txt

أخبار التعليم.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر.. استمرار تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين

واوضح أنه سيركز المؤتمر على العمل في مجال الطاقة المستدامة والبيئة وتغير المناخ والصحة من خلال مشاركة الباحثين والأكاديميين والطلاب والمتخصصين في الصناعة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا .

وأوضح أنه للمشاركة فى المؤتمر ستكون التفاصير كالأتى: 
1-  التسجيل للمؤتمر يوم الأحد الأول من  أكتوبر 2023
2- الموعد النهائي لتقديم الملخصات  31 أكتوبر 2023
3- موعد الإعلان عن  قبول الملخصات 15 نوفمبر 2023 
4- الموعد النهائي لتقديم أوراق العمل كاملة 30 نوفمبر 2023
5- الموعد النهائى لإعلان قبول الأوراق العلمية  24 ديسمبر2023
6-رسوم تسجيل مشاركة الطلبه من مصر ستكون 2500 جنيه ،ومن خارج مصر في فاعليات المؤتمر 250 دولار أمريكى
7-رسوم تسجيل مشاركة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما بعدها من مصر ستكون 4000 جنيه، ومن خارج مصر 400 دولار أمريكي.

بينما لمزيد من التفاصيل عن المؤتمر وللتسجيل يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي : 
 https://us-africa.eri.sci.eg/

كما أنه لإستيفاء إستمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني التالي : 
https://us-africa.eri.sci.eg/?page_id=2436

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

بعد تألقه أمام إنبي.. رسالة نارية من إمام عاشور لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم| رضا حجازي عن الرئيس: حقق معجزة في التعليم الفني.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير القطاع

ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.. التعليم العالي : نعمل على مراعاة أهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبل

التعليم العالي: الملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية قريبا

التعليم العالي: القومي للبحوث الفلكية ينظم دورة لرصد المخاطر الطبيعية في إفريقيا

جامعة بدر تتزين بلافتات التهنئة لإستقبال الطلاب على أنغام الموسيقى.. بالصور

تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية

ذكرى أكتوبر.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير التعليم العالي

البحث العلمي تعلن فتح باب استقبال الأفكار والمقترحات المبتكرة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي كارثة درنة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تفتح باب الترشح اليوم

أقل من سعره بـ 20 ألف جنيه.. سعر iphone 15 Pro Max فى الإمارات

هل جميع الكتب السماوية تكفل الله بحفظها ؟ .. علي جمعة يجيب

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

أذكار الصباح والمساء حصن المسلم .. كاملة وصحيحة وحكم من فاته وقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الشاورما السوري

في عيد ميلادها الـ42.. 10 صور أثارت ضجة لبشرى | شاهد

طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

بالأسود الأنيق.. أية سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ