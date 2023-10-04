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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رضا حجازي عن الرئيس: حقق معجزة في التعليم الفني.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير القطاع

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لمدة أسبوعين.. وكيل تعليم بورسعيد تشدد على تخصيص الحصة الأولى لحرب أكتوبر

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم، عصر اليوم، بحضور الأستاذ أحمد والي وكيل المديرية والأستاذ محود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود

 

 

ذكرى أكتوبر.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية


15 صورة ترصد احتفالات المدارس بمرور 50 عاماً على نصر أكتوبر

تختتم اليوم مدارس محافظة القاهرة أول أسبوع دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، بالاحتفال بمناسبة مرور خمسون عاماً على نصر أكتوبر المجيد ، الذكرى العظيمة التى ستظل محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال على مر العصور . حيث قام الطلاب في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم ، بالأحتفال من خلال البرامج الإذاعية

 


حكاية وطن تستحق التقدير.. رضا حجازي عن الرئيس: حقق معجزة في التعليم الفني| خاص
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حكاية تطوير التعليم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي بالفعل حكاية وطن وتستحق الاحترام والتقدير، ومواصلة التقدم والإنجاز بإذن الله، مؤكداً أن القادم أفضل. وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحاته لموقع صدى البلد،

 


إصابة 6 تلاميذ سقط بهم تروسيكل داخل حفرة في قنا

أصيب ٦ تلاميذ بكدمات وجروح متنوعة، عقب انقلاب تروسيكل يستقلونه داخل حفرة صرف صحى بمركز قوص جنوب قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفى

 

 

قرار عاجل من التعليم لسد العجز في هيئات التدريس بمدارس التعليم الفني الصناعي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك عجزا صارخا في هيئات التدريس بمدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الغربية .

 

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