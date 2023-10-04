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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قرارعاجل من التعليم لسد العجز في هيئات التدريس بمدارس التعليم الفني الصناعي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بلاغا، يفيد بوجود عجز صارخ في هيئات التدريس بمدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الغربية.

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا، بتكليف مدرسي النظري والعملي، بالعمل سويا في تدريس الشقين النظري والعملي لسد العجز.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تأهيل مدرسي النظري والعملي لأداء العمل، عبر دورات تدريبية مكثفة تعقد لهذا الغرض، تحت إشراف التوجيه العام المركزي العلمي والعملي لكل المدرسين.

خطاب رسمي

وعلى جانب آخر .. استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توصيات لجنة التعليم بالحوار الوطني، موجها بتشكيل لجنة لتحديد طرق وآليات التنفيذ لكل قضية تم طرحها، بالتكامل مع جهود الوزارة في مختلف الملفات ذات الصلة بتطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها أنماط عديدة من التعليم فى إطار التكامل والتنوع، مع الحفاظ على الهوية المصرية.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التكامل بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والحكومي، يؤدى للوصول إلى تطوير مميز يحقق الأهداف التنموية، مضيفا أيضا أن قضية محو الأمية لن تحل بصورة نهائية إلا من خلال المشاركة فعالة من المجتمع المدني.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتدريس المناهج القومية وكتاب القيم والأخلاق، موجها بالتركيز على القيم المطلقة وأن يتم تدريسها من خلال الأنشطة وليس كمعلومات فقط مع وجود قدوة للطلاب لتعلم القيم الوجدانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جار إعداد حقيبة تدريبية حول دور المدرسة فى ترسيخ قيم المواطنة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديري المدارس، وتفعيل دور المدرسة فى إبراز المواطنة بمفهومها الواسع والولاء والانتماء والمشروعات القومية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه تم تشكيل لجنة؛ لوضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف والخبرات ذات الصلة، مشيرا إلى أن ما تم من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو إمتداد لتطوير المرحلة الابتدائية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرًا إلى أن الوزارة دمجت المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والقضايا السكانية وتغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاتصال، ومهارات التفاوض، في مناهج جميع المواد الدراسية بطريقة متداخلة أو Cross-cutting من خلال الأنشطة المدرسية.

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني التعليم الفني الصناعي الغربية

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