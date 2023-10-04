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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حكاية وطن تستحق التقدير.. رضا حجازي عن الرئيس: حقق معجزة في التعليم الفني| خاص

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حكاية تطوير التعليم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي بالفعل حكاية وطن وتستحق الاحترام والتقدير، ومواصلة التقدم والإنجاز بإذن الله، مؤكداً أن القادم أفضل.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحاته لموقع صدى البلد، على أن التعليم الفني أحد أهم القضايا التي اهتمت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الدولة تعي جيدا أهمية التعليم الفني لاقتصاد البلد، ولذا اهتمت به- في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي- اهتماما بالغا، وتغيرت تماما الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، وأصبحت لدينا مدارس جديدة تسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقدم تخصصات مختلفة ومتفردة التي يحتاجها سوق العمل.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكبر دليل على نجاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتغير الصورة الذهنية للتعليم الفني عند المصريين؛ هو أنه لأول مرة يصبح هناك إقبال كبير جدا على مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لدرجة أنه أصبح لدينا قوائم انتظار للتقديم فيها.

وقال وزير التربية والتعليم، إن جميع المتقدمين لهذه المدارس، من المتفوقين الحاصلين على درجات عليا تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، ولكنهم اختاروا الفني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من أهم انجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي، أنه لأول مرة يصبح طلاب التعليم الفني قادرين على مواصلة التعليم الجامعي؛ من خلال الكليات التكنولوجية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن بعض الدول طلبت منا فنيين من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهو أحد أهم مؤشرات هذا التطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطبيق نظام الجدارات في 80% من مناهج مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وجار استكمال باقي المناهج.

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