15 صورة ترصد احتفالات المدارس بمرور 50 عاماً على نصر أكتوبر

تختتم اليوم مدارس محافظة القاهرة أول أسبوع دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، بالاحتفال بمناسبة مرور خمسون عاماً على نصر أكتوبر المجيد ، الذكرى العظيمة التى ستظل محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال على مر العصور .
حيث قام الطلاب في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم ، بالأحتفال من خلال البرامج الإذاعية وتقديم قصص الشهداء وسرد بطولاتهم وتضحياتهم لكى يحيا الوطن ، كذلك ترديد الأغانى الوطنية التى تبث الحماس والأمل فى نفوس الجميع.
ومن جانبه ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر فى التاريخ.
وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، : أن يوم السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصراً عسكرياً ، بل كان مثالاً على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض .
وشدد يوم السادس من أكتوبر ، على أهمية رفع الوعي الثقافي والعسكرى لدى الطلبة وتنمية الولاء والإنتماء وتعريفهم قصص الشهداء وأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته .