15 صورة ترصد احتفالات المدارس بمرور 50 عاماً على نصر أكتوبر

تختتم اليوم مدارس محافظة القاهرة أول أسبوع دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، بالاحتفال بمناسبة مرور خمسون عاماً على نصر أكتوبر المجيد ، الذكرى العظيمة التى ستظل محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال على مر العصور .

حيث قام الطلاب في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم ، بالأحتفال من خلال البرامج الإذاعية وتقديم قصص الشهداء وسرد بطولاتهم وتضحياتهم لكى يحيا الوطن ، كذلك ترديد الأغانى الوطنية التى تبث الحماس والأمل فى نفوس الجميع.

ومن جانبه ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر فى التاريخ.

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، : أن يوم السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصراً عسكرياً ، بل كان مثالاً على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض .

وشدد يوم السادس من أكتوبر ، على أهمية رفع الوعي الثقافي والعسكرى لدى الطلبة وتنمية الولاء والإنتماء وتعريفهم قصص الشهداء وأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته .

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر

احتفالات المدارس بذكرى نصر أكتوبر