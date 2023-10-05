بوتين يعلن العثور علي اكتشاف خطير في مقر مجموعة فاجنر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اكتشف كمية كبيرة من الكوكايين في مكتب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وقال بوتين، خلال جلسة لمنتدي “فالداي” للمناقشة: “نحن نعلم أن جهاز الأمن الفيدرالي لم يعثر فقط على 10 مليارات روبل نقدًا في مكتب الشركة في سانت بطرسبرج، بل عثر أيضًا على 5 كيلوجرامات من الكوكايين”.

وداهمت الشرطة ومسؤولو الأمن ممتلكات مملوكة لمجموعة فاجنر بعد وقت قصير من تمرد قائد المجموعة، يفجيني بريجوجين.

وتوفي بريجوجين والعديد من رفاقه المقربين في 23 أغسطس، عندما تحطمت طائرته في غرب روسيا.

وأضاف بوتين أنه “لم يتم فحص الرفات للتأكد من وجود آثار للمخدرات والكحول.. أعتقد أنه ينبغي إجراء مثل هذا الفحص”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، لم تتعرض لأي استهداف خارجي.

وأضاف بوتين، خلال جلسة لمنتدي “فالداي” للمناقشة، أنه “تم العثور على شظايا قنابل يدوية في أجساد ضحايا طائرة قائد مجموعة فاجنر”.

وأوضح الرئيس الروسي، أن الآلاف من مقاتلي مجموعة فاجنر وقعوا عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلي أن موسكو لا تمتلك شركات عسكرية خاصة.

وأضاف بوتين، أن “عدة آلاف من مقاتلي فاجنر وقعوا عقودًا مع القوات المسلحة الروسية”.