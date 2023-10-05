إصدار بطاقات انتخابية بطريقة برايل تسهيلا على ذوي الإعاقة البصرية

قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، إنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي مع وزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت كريم خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن البروتوكول يهدف الى دمج وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية.

إجراءات تصويت

وأكدت المشرف العام على المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة أنه تمت مناقشة إجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان من حيث الإتاحة المكانية والبيئية.

وأشارت الى وجود مساعدين، لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال العملية الانتخابية وبالنسبة لذوي الإعاقة البصرية، ستكون بطاقة الانتخاب بطريقة برايل.