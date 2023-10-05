بداية هادئة لـ ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 .. انتهاء اليوم بلا مرشحين .. لجنة لفحص الطلبات

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بفتح باب الترشح

تشكيل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين برئاسة بندارى

مدير الهيئة الوطنية للانتخابات:

انتهاء اليوم الاول لتلقى الأوراق دون استقبال احد من المرشحين

توكيلات المواطنين أو تذكية النواب شرط أساسى لتقديم طلب الترشح



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا، صباح اليوم الخميس، ببعد فتح أول أيام باب الترشح، وأصدرت الهيئة قراراها بتشكيل لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار احمد بندراوى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية.

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وبدأت اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية المستشار أحمد حسن سيد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شادي ممدوح رياض مصطفى نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفي سليماننائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة عملها صباح اليوم.

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وادلى المستشار احمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، تصريحات صحفية أكد فيها أن الهيئة لم تستلم أوراق أي مرشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، حتى الآن، مشيرا الى وجود لجنة مشكلة لاستقبال المرشحين وفحص أوراق الترشح تعمل منذ فتح باب الترشح صباح اليوم وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخيرة، وفى العطلات الرسمية ولمدة 10 أيام.

وأضاف أن اللجنة بدأت عملها فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاول لتلقى طلبات الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأنها جاهزة بالماسحات الضوئية لعد التوكيلات التى سيتقدم بها المرشحين للتأكد من صحتها وعددها، وأشار أن اللجنة تشترط على المرشح التقدم بكافة المستندات التى نصت عليها، ولايجوز تأجيل التقدم بالتزكيات التى حصل عليها المرشح الرئاسي المحتمل من قبل مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين.، ومن المقرر أن يحصل كل مرشح على رمز انتخابى وان حجز الرموز بأسبقية التقدم بالاوراق.

الكشف الطبي للمرشحين

وقال، إنه بالنسبة للكشف الطبي تم التنسيق مع وزارة الصحة وتحديد 3 مستفيات للكشف الطبي بمعرفه المجالس الطبية المتخصصة ، وأن طالب الترشح يقوم بتقديم مستنداته ويتم فحص التوكيلات من الماسحات الضوئية للتاكد من صحتها او فحص التزكيات من قبل الامانة العامة لمجلس النواب للتأكد من صحتها، وأغلقت الهيئة الوطنية في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس، اليوم الأول من المدة المحددة لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر لمدة 10 أيام حتى 14 اكتوبر الجارى يوميا وفى العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير يغلق فى الثانية ظهرا.

اختصاص اللجنة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات اعمال اللجنة اهمها استقبال المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم القانونيين، ثم تستقبل أوراق الترشح الخاصة بهم بعد شرح كافة خطوات تقديم طلبات الترشح فى الانتخابات الرئاسة 2024.

وتشرح اللجنة خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 والتى جاءت كالتالى :

أن يقوم المرشح الرئاسى أو وكيله بسحب نموذج الترشح من أحد موظفي الهيئة المتواجدين في القاعة.

أن يقوم المرشح الرئاسى أو وكيله بملء البيانات المطلوبة.

أن يقوم المرشح الرئاسى أو وكيله بتسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من توكيلات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري إلى اللجنة المشكلة لتلقى أوراق الترشح.

يقوم الموظف المعنى باستخدام ماسح ضوئي في عد توكيلات المواطنين إن وجدت أو التذكيات.

يقوم الموظف المعنى باستلام باقي المستندات المطلوبة من المرشح الرئاسى او وكيلة .

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المستندات المطلوبة من المرشح الرئاسى او وكيله:

صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد طالب الترشح.

صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه المرشح.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

شهادة الخدمة العسكرية.

إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

التقرير الطبي الخاص بالمرشح.

التوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

التوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

شروط الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024:

1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

شروط قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

اختصاصات الهيئة الوطنية:

تتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

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ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يو ًما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.