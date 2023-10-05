رئيس بعثة منتخب الصم والبكم: الوصول لدور الأربعة بكأس العالم إنجاز كبير

قال محمد يحيى، رئيس بعثة منتخب مصر للصم والبكم، إن المنتخب سيخوض غدا مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم.



وأوضح محمد يحيى خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، قائلا:" منتخب مصر للصم والبكم حقق إنجاز كبير للغاية بالمرحلة التى وصل إليها، وهو منتخب لا يراه الكثير من الجماهير".

إنجاز



وأكد رئيس بعثة منتخب مصر للصم والبكم، أن وصول المنتخب لدور الأربعة إنجاز بالنظر لمستوى الدعم الذي يقدم للمنتخب، وكذا ضغط المباريات خلال البطولة، معقبا: "خلال 9 أيام المنتخب لعب 5 مباريات".