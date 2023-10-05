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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو خارجية الشيوخ: بيان الاتحاد الأوروبي مضلل ولا نسمح بالتدخل في شئوننا

ريهام عفيفي عضو لجنة
ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أدانت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء.

 

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان لها اليوم: إن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي مضلل ويبتعد عن الحقائق فضلا عن كونه يعد تدخلا سافرا في الشأن المصري الداخلي.

 

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الإعداد لها حاليا.

 

لافتة إلي أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقية تابعه للجماعة، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات والافتراءات أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية علي طول الخط ومنذ ثورة 30 يونيو.

 

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن محاولة التشكيك فى نزاهة واستقلال القضاء المصري مرفوضة جملة وتفصيلا.

 

وقالت: الدولة المصرية قادرة على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية لا تتدخل في أحكام السلطة القضائية.

 

وشددت النائبة ريهام عفيفي علي أن هذا البيان مرفوض شكلا ومضمونا وهو غير ملزم ، لاسيما وأن مصر حققت جهدا كبيرا فى مجال  حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

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