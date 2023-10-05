أعادت هيبة الأمة العربية.. حفتر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، برسالة تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وجيشه البطل بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ "50" التي أعادت هيبة الأمة العربية.

ووفق وكالة الأنباء الليبية؛ أشار القائد العام إلى أن معركة العبور حققت النصر المؤزر بقدرة وكفاءة الفكر العسكري لجيش مصر وأبطاله، مشيدًا بالدعم العربي الذي كان حاضرا وكانت ليبيا أحد المشاركين فيه.

ودعا المشير خليفة حفتر في برقية التهنئة أن يحفظ الله مصر شعباً وقيادة وأن يتحقق لمصر ما تصبو إليه في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة.