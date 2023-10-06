حقيقة مخاطر الأدوات السيلكون بطهي الطعام .. طبيبة توضح

لا بد أنك لاحظت أنه في الآونة الأخيرة، اكتسبت أدوات المطبخ المصنوعة من السيليكون، مثل الملاعق والملاعق والفرشاة والتمدد والقوالب والملقط، شعبية وتفضيلًا على البلاستيك والخشب والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم.

يُقال إن أدوات السيليكون مرنة ومتينة؛ لن تخدش الأواني والمقالي الخاصة بك.

وتقول لاكشيتا جاين، أخصائية التغذية السريرية المعتمدة، والمحاضرة، ومثقفة مرض السكري، وأخصائية تكنولوجيا اللحوم أن السيليكون عبارة عن مادة صناعية (مطاط) تحتوي على "السيليكون والأكسجين المرتبطين، وفي بعض الحالات، الكربون" وفقال لموقع indianexpress.com

غالبًا ما يعتقد الناس أن السيليكون من البلاستيك يأتي السيليكون من السيليكا أو الكوارتز الرملي بدلاً من الكربون، "المكون الرئيسي للسيليكون هو السيليكون"

واكدت لاكيشتا أن ليست من الحقيقي أن هناك مخاطر من الأدوات السيلكون الأصلية وذلك لعدة أسباب



* يمكن لأدوات المطبخ المصنوعة من السيليكون أن تتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 428 درجة فهرنهايت أو 220 درجة مئوية. إنه رائع للتبخير والخبز بالبخار.

* أنها مرنة وحتى مع التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، فإنها بالكاد تتوسع أو تنكمش هذا هو السبب في أن أواني خبز السيليكون يمكن أن تنتقل من الفريزر إلى الفرن دون أن تتشقق.

* أواني الطبخ المصنوعة من السيليكون مقاومة للبقع لا يحتفظون بالروائح أو الألوان.

* آمنة للأطفال.

* أواني الطبخ المصنوعة من السيليكون غير قابلة للتآكل وتدوم طويلاً.

"السيليكون غير قابل للتحلل، ولكنه صديق للبيئة أكثر من البلاستيك. يقول اختصاصي التغذية: "البلاستيك أقل متانة من السيليكون، لذلك يتم استبداله في كثير من الأحيان، مما يسبب المزيد من النفايات".