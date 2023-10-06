دعاء مستجاب فجر الجمعة .. مكتوب ومجرب

دعاء مستجاب فجر الجمعة، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء مستجاب فجر الجمعة، وخص الله عز وجل المسلمين بيوم الجمعة هو أفضل أيام الله وفضل هذا اليوم بأنه مستجاب الدعاء، وعلى كل مسلم أن يحرص على استغلال يوم الجمعة بالدعاء فيه والدليل على ذلك الحديث الشريف عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَضَلَّ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ - رواه مسلم.



- دعاء مستجاب فجر الجمعة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه مسلم.

- اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

-اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» رواه مسلم.

- اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك

- اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

- الحمد لله الذي لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

- اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم أن نلقاك، اللّهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

-اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر.

- اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله





دعاء فجر الجمعة لقضاء الحاجة



دعاء فجر الجمعة لقضاء الحاجة، خلق الله عز وجل سيدنا آدم ووصف ربنا عز وجل هذا اليوم بخير يوم طلعت فيه الشمس، وفي ساعة إجابة لا يرد فيها الدعاء، ويستحب للمسلم الإكثار من دعاء قضاء الحاجة في يوم الجمعة واستغلال الساعات الأخيرة منه الإكثار من الدعاء وصلة الرحم ففيه ثواب عظيم وما ورد وذكره علماء دار الإفتاء في دعاء قضاء الحاجة اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.



-اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ. لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.



-سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعًا، الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جنّاتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين

-يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.

-سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجاً عاجلاً غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.



دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب

دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب، خص الله عز وجل يوم الجمعة بسورة كاملة في القرآن الكريم قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لك إن كنتم تعلمون، ودعاء يوم الجمعة مستجاب، ودلت الكثير من الأحاديث النبوية على هذا الأمر، "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يُصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه.

و دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب نقول فيه ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبّ لنا من لدُنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

-اللهم ربنا هبّ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.

-ربي لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مُعطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولما مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

-اللهم في يوم الجمعة لا تحرمني من أمنيه تفرح قلبي، وتوبة تجلي همي وتوفيقا ينير دربي، وسعاده تذهب حزني، وبركه تلازم عمري، وعملاً يرضيك عني، ادعوك أن تصلح حالي وتسعد.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهمّ يا من لطفت بعظمتك دون اللطفاء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وكانت وساوس الصّدور كالعلانية عندك، وانقاد كلّ شيء لعظمتك، وصار أمر الدّنيا والآخرة كلّه بيدك، اجعل لي من كلّ همٍّ وغم أصبحت فيه فرجاً ومخرجاً.

-اللهم إني أسألك بعزّك الّذي لا يرام وبملكك الّذي لا يضام وبنور وجهك الّذى ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزّوج الصالح الّذي تحبّه وترضاه لي، وارزقني منه بالذريّة الصّالحة والطيّبة، يا رب ارزقني ولا تحرمني، واسترني ولا تفضحني، وعفّني وحصنّي في الدّنيا والآخرة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغننني بفضلك عمّن سواك يا رحيم يا قادر يا ذا الجلال والإكرام.

-اللهم صلّ صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما، على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكُرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله.

-اللهمّ يا جامع النّاس ليومٍ لا ريب فيه اجمعني مع من تحب وترضى في الدّنيا والآخرة، يا من أمره بين الكاف والنون، ويقول للشيء كن فيكون، ارزقني بزوجٍ صالح وذريّة صالحة تقرّ بها عيني وعين أبي وأمّي وكلّ من يهمّه أمري يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد.



-ربي إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بيدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي.

