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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على فوائد الطحينة للبشرة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الطّحينة للبشرة ..

فوائد الطّحينة للبشرة ما يلي :-
- التّخلصُ من بقعِ حروقُ الشَّمس.
- ترطيب البشرة.
-   الحد من ظُهورِ علاماتِ الشَّيخوخة، وذلك لاحتوائها على الألياف والمعادن وفيتامين إي.
- نفخِ الخُدود.
-  تنقيةِ ونضارةِ البشرة، فقط بِمسح الوجه بالطّحينة بواسطة قُطنة مع الابتعاد عن منطقةِ ما حولَ العينين وبعد رُبع ساعة يُشطف الوجه بالماء الفاتر.
-  مُعالجة الكلف، وهو عبارة عن بُقع تظهر في البشرةِ نتيجةً لزيادةِ مادّة الميلانين في البشرة.
-  صناعة واقياتِ الشَّمس وبعضِ مُستحضراتِ العنايةِ والتَّرطيبِ للبشرة.

من فوائد الطحينة للشعر ما يلي  :-
·  تقوية الشعر يعتبر زيت السمسم من المكوّنات الأساسيّة للطحينة، حيث إنّه يساهم في التخلّص من مشاكل التعب والإجهاد التي تظهر على الشعر كالتقصف والتساقط المستمر، والناتج عن الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف كالسيشوار أو المكوى، وصبغات الشعر الّتي تحتوي على المواد الكيميائية.
· زيادة لمعان الشعر تتخلّص الطحينية من مشكلة الشعر المجعّد وتسهّل من عمليّة فرده وتسريحه، هذا بالإضافة إلى أنّها تضفي عليه لمعاناً جذاباً، ويكون ذلك من خلال إضافة القليل من الخل الأبيض أو خل التفاح إلى الطحينية وتدليك الرّأس بها لبضع دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.
التخلص من القشرة تقوم الطحينة بعلاج العدوات البكتيرية والفطريّة الّتي تصيب فروة الرّأس، والتي من شأنها التسبب في جفافها وظهور القشرة المزعجة.
.علاج الشعر التالف تقوم الطحينة بالتغلغل في فروة الرّأس، وبالتالي المساعدة على تكثيفه والتسريع من نموّه، والحصول على شعر أطول، كما وتعمل على حماية الشعر من الأشعة المضرّة الّتي تصدر عن الشمس، والعوامل الجويّة المختلفة.
·القضاء على الشيب المبكّر تحتوي الطحينة على العديد من المواد المضادة للأكسدة، والّتي من شأنها حماية الشعر من ظهور علامات التقدم في السن مثل ظهور الشيب، الأمر الّذي من شأنه يحافظ على صحّة وشباب الشعر.

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