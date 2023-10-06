لكل مواطن.. كيفية الحصول على أرض زراعية في شمال سيناء

قال اللواء شوشة محافظ شمال سيناء، إنه بدأ عبور تنموي كامل في محافظة شمال سيناء، وكما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم إنفاق مبالغ طائلة بالمليارات، للوصول إلى التنمية الحقيقية.

التجمعات التنموية بشمال سيناء وكيفية الحصول على أراضي زراعية ومنازل

وقال، شوشة، خلال لقائه ببرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية “الأولى”، أن أهم ما تعاني منه شمال سيناء، عملية الفقر المائي فلا ترع ولا أبار، ولكن المحافظة كانت تعتمد على مياه الأمطار، مؤكدا أن أهالى منطقة شمال سيناء يجيدون الزراعة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك 3 مصادر رئيسية للمياه فى محافظة شمال سيناء، اولهم: ترعة السلام والتى جاءت مياهها من ترعة الإسماعيلية وكانت مياه مخلوطة وتم تخطيطها لزراعة 275 ألف فدان فى منطقة بئر العبد ومنطقة شمال سيناء، والمصدر الثاني: محطة معالجة مياه البحر الأحمر وهذه المحطة تنتج مياه معالجة ثلاثية يسقي بها جميع أنواع الأشجار وتجلب هذه المحطة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، ونتج عنه اتفاق مهندسي الزراعة والرى على زراعة 351 ألف فدان فى وسط سيناء، فوسط سيناء هو المستهدف لما تتمتع أرضية بتربة جيدة جدا ومستوية فكل مقومات الزراعة كانت تتوفر بهذه المنطقة عدا " ندرة المياة"، ثالثا: التجمعات التنموية وهى تعتمد على مياة الأبار وهذه المياه يأخذ منها المواطن و5 فدادين.



وأشار، شوشة إلى أنه يوجد 11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، و6 تجمعات بجنوب سيناء، فهذه التجمعات تختلف مساحتها ولكنها تتفق على أن كل مواطن قدم وحصل على هذه الفرصة يحصل على منزل و5 فدادين شاملة جميع المرافق.



ولفت محافظ شمال سيناء إلى أنه يتم يوميا الاحتفال بافتتاحات بمدن شمال سيناء، فاليوم تشهد مدينة "العريش" افتتاح منطقة السبيل وبها الإسكان التعاوني الذي أنشأته الدولة، كما تم إنشاء مدينة رفح الجديدة وسوف يتم افتتاحها قريبا.