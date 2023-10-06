تطهير وتسليك صفايات الأمطار بشوارع بيلا في كفر الشيخ.. صور

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، جهاز النظافة بالمدينة والوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار، ومطابق الصرف الصحى، وتواجد غطاء جميع المطابق والصفايات، فى إطار استعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وحرص رجال جهاز النظافة ببيلا، على تطهير وتسليك صفايات الأمطار بعدد من مناطق المدينة، والتأكد من جاهزيتها وتغطيتها، وجارِ استكمال أعمال التطهير لباقي صفايات الأمطار في كافة المناطق والقطاعات، والتأكد من جاهزيتها وتغطيتها.



وواصل فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، برئاسة المهندس وائل الخواجة، الدفع بمعدات الشركة، لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات، وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف قطاعات وأحياء المدينة والقري، كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي، لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة، وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع.

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