جامعة كفر الشيخ تحصد 4 مراكز أولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية.. صور

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ فوز جامعة كفر الشيخ، بالمركز الأول في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ ، في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الأول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة».

وأضاف، رئيس الجامعة، أن الجامعة حصدت المركز الأول -أيضاً- في فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية «غير الهادفة للربح»، والمركز الأول في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والتي تمت تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن جامعة كفر الشيخ حصدت 10 مراكز من إجمالي 18 مركزاً على مستوى المحافظة، موضحاً أن تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030م من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

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