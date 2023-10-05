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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمراكز كفر الشيخ وقلين وسيدي سالم،  ضمن الحملات المستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظاً على الأرض الزراعية من التبوير.

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وأشار إلى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وادارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الفقهاء القبلية التابعة للوحدة المحلية بالفقهاء القبلية، وإزالة حالة تعدٍ بقرية الحدادي، وحالة تعدٍ بقرية أبو أحمد علي، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابع علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إيقاف وإزالة تخطيط تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 12 قيراطاً تقريباً بغرض عمل مصنع، وإزالة حالة تعدٍ ورفع تشوينات بلك على أرض زراعية بعزبة الفار  التابعة لقرية كفر العرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتم إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية من المهد بمساحه 5 قراريط، مؤكداً استمرار الحملة بالقرى حتى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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