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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجليات برونزية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الفنان التشكيلي السيد عبده سليم| صور

محافظ كفر الشيخ مع
محافظ كفر الشيخ مع الفنان التشكيلي السيد عبده سليم

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، معرض النحات العالمي الأستاذ الدكتور السيد عبده سليم، والذي أقيم بالمركز الثقافي الجديد بمدينة كفر الشيخ تحت «تجليات برونزية».

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جاء ذلك المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو فرج، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي.

وأقيمت فعاليات معرض «تجليات برونزية»، ضمن احتفالات مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر، وذلك بحضور خضر عبد الباقي، مدير عام ثقافة كفر الشيخ، وعدد من المسئولين التنفيذيين، والفنانين التشكيليين.

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الكبير السيد عبد سليم، كان يشغل منصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وله أعماله الفنية الفريدة في محافظة كفر الشيخ وشتى محافظات الجمهورية، وحصد العديد من الجوائز الدولية في مجال النحت والفن التشكيلي.

معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
معرض. تجليات برونزية
إقليم شرق الدلتا الثقافي إقليم شرق الدلتا الهيئة العامة لقصور الثقافة الجوائز الدولية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف الفنان التشكيلي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المعرض

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