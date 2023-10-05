تجليات برونزية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الفنان التشكيلي السيد عبده سليم| صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، معرض النحات العالمي الأستاذ الدكتور السيد عبده سليم، والذي أقيم بالمركز الثقافي الجديد بمدينة كفر الشيخ تحت «تجليات برونزية».

جاء ذلك المعرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو فرج، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي.

وأقيمت فعاليات معرض «تجليات برونزية»، ضمن احتفالات مرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر، وذلك بحضور خضر عبد الباقي، مدير عام ثقافة كفر الشيخ، وعدد من المسئولين التنفيذيين، والفنانين التشكيليين.

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الكبير السيد عبد سليم، كان يشغل منصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وله أعماله الفنية الفريدة في محافظة كفر الشيخ وشتى محافظات الجمهورية، وحصد العديد من الجوائز الدولية في مجال النحت والفن التشكيلي.

معرض. تجليات برونزية

معرض. تجليات برونزية

معرض. تجليات برونزية

معرض. تجليات برونزية