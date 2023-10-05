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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة نوبات تلوث الهواء.. كفر الشيخ تضع خطة لاستغلال قش الأرز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، اجتماعاً مع الدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة، للتنسيق معه لعمل مجموعات عمل مع مسئولي مجالس المدن، ومسئولي الإدارات الزراعية بكفر الشيخ، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن أي أعمال حرق مكشوف للمخلفات الزراعية.

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يأتي هذا بناءً علي تقرير منظومة الإنذار المبكر بالوزارة والذي يتابع الحالة الجوية ونقاط الحرق على مدار الساعة من خلال الأقمار الصناعية، ومتابعة مؤشرات لفترات السكون بالجو وفرص تركيز الملوثات


وناقش الاجتماع -أيضاً- الدعم المُقدم من وزارة البيئة لرجال الأعمال الذين يقومون بمشروعات تخدم البيئة.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لموسم السحابة السوداء 2023 وبناءً علي تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور منظومة قش الأرز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم ومصانع الطوب، إلى جانب عوادم السيارات.

وتابع الدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة، سير العمل اليومي لمحاور المنظومة بمركز الرياض، والوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة منها سواء باستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية.

وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور على موقع لتجميع قش الأرز بقرية البشاير وتبين وجود به كمية 1000 طن قش أرز سيتم استخدامها كعلف للماشية/ مؤكداً أن الدورة الزراعية بمركز الرياض لمحصول الأرز هذا العام بلغت 20380 فداناً، وتم حصاد 12200 فدان.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، والمهندس محمد الدالي، مسئول لجنة المعدات، ووائل فتحي، مسئول غرفة العمليات، ووائل زكريا مسئول، محور المرور الليلي بجهاز شئون البيئة بطنطا، والمهندس خالد محمد أسعد، مدير عام الإدارة الزراعية بالرياض، ومسئولي الجمعيات الزراعية بمركز الرياض، ومسئولي مجلس مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ لمتابعة

من جانبه، أكد الدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة البيئة بأن جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة لا يدخر جهداً فى تقديم الدعم الفنى، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات الزراعية، مشيراً الى أن قش الأرز ثروة لا يجب التفريط فيها، وفي ختام جولته قام بتوجيه الشكر لجميع العاملين القائمين على منظومة السحابة السوداء بالإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا.

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