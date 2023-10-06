عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل تفقد السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة لديها غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارىء، مضيفا أن الدولة تستعد للتعامل مع أي أزمات تواجه أي محافظة.


وتابع الرئيس: “سعدت بتنظيم إدارة طوارئ بهذا التطور”.

 

وقال الرئيس: “بعد شهرين ستقوم لجنة بتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بكل محافظة”.

وفي سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته، وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

 

كما وضع الرئيس السيسي إكليل من الزهور على قبري الرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر كما قرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

ترشيحاتنا

قرينة الرئيس تهنئ شعب مصر وقواته المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الجهة التي كان يدخل منها النبي المسجد الحرام.. وكم باباً للحرم.. فيديو

بعثة الأثقال تطير إلى مالطا للمشاركة في كأس دول المتوسط

انتصرنا| 200 طائرة و2000 مدفع وصواريخ أذلت العدو.. 50 عامًا على حرب أكتوبر وإذلال إسرائيل

خطيب الأوقاف: لله در الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أملاً فيما عنده

خطيب الأوقاف: من جميل القدر تزامن نصر أكتوبر والعيد القومي للغربية والمولد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنواع آلام الظهر وكيفية علاجها في المنزل| تفاصيل غير متوقعة

الرقيب محروس رزق عطا الله لـ "صدى البلد": دمرت 13 دبابة للعدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر .. وكنت أول مُجند في العالم يُنفذ قفزة مظلة بالصاروخ "الماليوتكا"

طريقة عمل طاسة بسطرمة بالجبنة.. مذاق لا يقاوم

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ