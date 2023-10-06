عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد السبيل في العريش بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتاح مسجد السبيل
افتتاح مسجد السبيل بالعريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد السبيل في حي السبيل بمدينة العريش، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة، في حضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، عبد العال البدري، سكرتير عام محافظة شمال سيناء المساعد، عبد العال البدري، سكرتير مساعد المحافظة ، اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اللواء جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

 

750 متر مربع:


وأكد المحافظ على بناء المسجد على مساحة 25*30 متراً"750 متر مربع" بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه من خطة وزارة الأوقاف للعام المالي 2022/2023، لافتا إلى أن المسجد يتسع لـ 1000 مصلي، ويضم صحن المسجد وميضة للوضوء ودورات مياه ومصلي للرجال وآخر للسيدات وغرفة للأمام ومأذنة.

وأشار المحافظ إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة.

بدوره قال السيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن وزارة الأوقاف افتتحت اليوم 22 مسجدًا في مختلف محافظات الجمهورية منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من الأول من شهر يوليه الماضي وحتى تاريخه 227 مسجدًا منها 163مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و64 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وعقب الافتتاح قام المحافظ ومرافقيه، بأداء صلاة الجمعة في المسجد حيث تناولت خطبة الجمعة موضوع «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»، حيث أكد مدير عام الأوقاف خلال خطبة الجمعة على ان الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية وهي أسمي غايات النبلاء وأعظم امنيات الشرفاء، فقد خص الله الشهداء بفضائل عظيمة ومكانة سامية فهم في صحبة الصديقين والنبيين.

وحيا خطيب الجمعة أرواح شهداء قواتنا الباسلة وشرطتنا الذين فاضت أرواحهم دفاعًا عن وطننا الغالي مصر خلال حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

txt

الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في شمال وجنوب سيناء

سيناء مسجد احتفالات أكتوبر محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

الأهلي خلال ساعات| تعنيف الشحات.. تأجيل عودة الخطيب.. وابن النادي يجدد عقد بيراميدز

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

ترشيحاتنا

بطولات البحرية بمعارك الاستنزاف.. تدمير 4 سفن ورصيف إيلات وإغراق 14 إسرائيليا

مجموعة سهلة لـ الزمالك وقوية لـ فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في نابلس

مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية

مع حامل اللقب.. مودرن فيوتشر يقع في مجموعة الموت بـ الكونفدرالية

مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات المتكررة للمستوطنين على باحات الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها...إطلالات ريم البارودي المثيرة للجدل .. شاهد

الرقيب طه جاويش لـ "صدى البلد": ساهمت في عملية بناء كباري عبور القناة في حرب أكتوبر .. وحصلت على ترقية من الشهيد أحمد حمدي

الاكتئاب يقودك لهذه المضاعفات الخطيرة.. احذر عدم علاجه

بعد حذفها لصوره.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل وزوجها طارق صبري

فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ