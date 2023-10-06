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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

نقيب الأشراف: انتصارات أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب وقواته المسلحة

السيد محمود الشريف،
السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحرص نقيب الأشراف، خلال التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على الشعب المصري، على تذكير المصريين بالدعاء لجميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتوجيه التحية لأسرهم.

وأكد نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.

وطالب نقيب جموع المصريين بالتكاتف خلف قيادة مصر الحكيمة، والتصدي لأي محاولة لبث الشائعات وإحداث وقيعة بين أبناء الوطن.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

نقيب الاشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القوات المسلحة الشعب المصري أكتوبر

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