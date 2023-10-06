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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار في الأطباء بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة

صدى البلد

قررت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية لأطباء الدقهلية بمقر استاد المنصورة الرياضي يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر ٢٠٢٣ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

النزاهة والتمسك بكامل نصوص القانون

وإذ تضع اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء النزاهة والشفافية والحيادية منهاجاً لها بدءاً من إختيار الإشراف القضائي على الانتخابات مروراً بإعلان كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن فتح باب الترشح، فإن اللجنة العامة للانتخابات تتشرف أن توضح لأطباء مصر عامة وأطباء الدقهلية خاصة بعض الأمور الذي شابها اللبس وتناولتها بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي:-

١- لم يتم تشكيل لجنة فرعية من مجلس نقابة أطباء الدقهلية لإدارة الانتخابات بالمحافظة كما هو متبع، نظراً لأن اللجنة التي تم تشكيلها كانت بمعرفة هيئة مكتب نقابة أطباء الدقهلية بالمخالفة للقانون الذي أوجب تشكيل اللجنة بمعرفة مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية وهذا ما نفاه رسمياً بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء الدقهلية، فضلاً عن تضمن اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية لاحد الاعضاء والذي تقدم باعتذار عن انضمامه إليها كما ضمت عضو اخر  مؤكل عن أحد المرشحين ولا يجوز له أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات.

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٢-تم رفع دعوتين قضائيتين لإيقاف إجراءات انتخابات الأطباء من بعض المرشحين استناداً إلى أنهما قاما بتقديم أوراق ترشحهما على مستويات انتخابية مختلفة إلى اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية ولم يدرج اسميهما في قائمة المرشحين على هذين المستويين، وقد قضت محكمة القضاء الإداري رفض الدعوتين، مما يؤكد صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد اللجنة المشار إليها.

٣- حرصاً على إجراء الانتخابات قامت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء بالقيام بعبء ادارة العملية الانتخابية بالدقهلية حتي الان وجدير بالذكر أن كل المرشحين يحق لهم توكيل مندوبين لهم لمراقبة الانتخابات فضلاً عن وجود الإشراف القضائي.

٤- ينص القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ الخاص بإنشاء نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية على إجراء الانتخابات بمقار النقابات الفرعية الانتخابية بعواصم المحافظات، ولما كان نادي الأطباء بالدقهلية في أحد مراكز المحافظة (طلخا) وليس في عاصمة الدقهلية (المنصورة)، وحرصاً على قانونية إجراء الانتخابات وبطلان الطعن عليها فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات التمسك بنص القانون حرفياً بإقامة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية بعاصمة المحافظة المنصورة.

٥- تؤكد اللجنة العليا للانتخابات أنها بعيدة كل البعد عن خلافات المرشحين وأنها تدير العملية الانتخابية بكامل الحيادية وتستقل بقراراتها في إطار القانون وآداب المهنة، وتطمئن اللجنة العليا للانتخابات جميع المرشحين و جميع الناخبين في كل المحافظات عن تمسكها الشديد بتحري العدالة و تقديم العون المستمر لانجاح العملية الانتخابية و فرز مجالس نقابية معبره عن ارادة الجمعية العمومية الحقيقية

للاطلاع علي المقرات الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية اضغط علي الرابط التالي: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=695885282568313&set=a.615537560603086&type=3

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