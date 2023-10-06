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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستجدات طقس مصر.. أمطار خفيفة على السواحل تصل للوجه البحري خلال ساعات

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى استمرار سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، قد تكون متوسطة أحيانا.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن فرص الأمطار تمتد إلى شمال الوجه البحري على فترات متقطعة على مدار ساعات اليوم، وسط أجواء مستقرة على غالبية الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية .
السواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية . 
جنوب سيناء ٣٥ درجة مئوية. 
شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية
جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

ويشهد الطقس اليوم، استقرارا ودرجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود أجواء خريفية معتدلة، يصاحبها فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل علي السواحل الشمالية الغربية حار علي جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس اليوم

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