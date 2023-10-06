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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر .. 50% خصمًا على تذاكر مصر للطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، عن تخفيضات بنسبة 50% للحجز على تذاكر الطيران برحلاتها الجوية، لكل التذاكر المباعة اليوم الجمعة، الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت مصر للطيران، إن خصم تذاكر الطيران، يكون على التذاكر المباعة اليوم، بشرط أن يكون السفر قبل 10 ديسمبر المقبل.

وحرصت الناقل الوطني مصر للطيران، على مشاركة عملائها المسافرين في مطار القاهرة، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، حيث قام فريق من مصرللطيران بتقديم شيكولاتة تحمل علم مصر للركاب  بصالة السفر وفي استراحات الخدمة المميزة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية مع المسافرين.

وثمنت مصر للطيران الناقل الوطنى دور القوات المسلحة الباسلة في صون وحماية مقدرات شعب مصر العظيم، فضلا عن تضحياتهم الجليلة من أجل رفعة هذا الوطن.

مصر للطيران تذاكر الطيران

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