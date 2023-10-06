البحوث الإسلامية: إطلاق القافلة التوعوية السادسة لشمال سيناء

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف القافلة الدعوية السادسة والمشتركة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى محافظة شمال سيناء لأداء صلاة الجمعة بالمحافظة، وعقد لقاءات توعوية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التعاون المشترك في المجال الدعوي والتوعوي.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن هذه القافلة تؤكد على أهمية العمل المشترك في مجال التوعية المجتمعية الشاملة فيما يتعلق بالقضايا العامة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه وخاصة تلك التي تستهدف الشباب، بما يسهم في توعيتهم بالتحديات الحالية، وتحصينهم من محاولات العبث بعقولهم وأفكارهم.

وأضاف عياد، أن المجمع حريص على التعاون الفعّال والمثمر مع مختلف المؤسسات العلمية والإدارية في الدولة، لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، لمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة التي يسعى البعض لنشرها فيما بينهم، فضلًا عن ترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية المصرية الواعية بالتحديات التي تواجه الوطن بغية دعم كل ما من شزنه أن يحقق الاستقرار العام للجميع.