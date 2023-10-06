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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع دخول الشتاء واستخدام السخان.. تجنب أخطاء فواتير الكهرباء

صدى البلد

مع حلول فصل الشتاء واستخدام السخان الكهربائي بشكل متواصل طوال أيام الشتاء والدفايات الكهربائية والتي تشكل إضافة كبيرة على فاتورة الكهرباء ماديا، هناك بعض الفواتير يحدث بها أخطاء ويتفاجأ بها العديد من المواطنين فيكون السبب لا يعود لاستخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع.

ولمعرفة صحة قراءاة عداد الكهرباء مع القيمة المالية الصحيحة لها فقد أتاحت الشركة القابضة لكهراء مصر للمواطنين فرصة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا تجنبا لحدوث أخطاء ناتجة عن قراءة خاطئة للعداد تؤدي لارتفاع قيمة الفاتورة، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

 

ويبحث الكثير عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا وتتم عبر الخطوات التالية:

 

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. 

 

وتتيح الشركة القابضة لكهراء مصر للمواطنين فرصة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا تجنبا لحدوث أخطاء ناتجة عن قراءة خاطئة للعداد تؤدي لارتفاع قيمة الفاتورة، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

 

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

- يقوم المواطن الراغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

- تظهر أمام المستخدم الكثير من الخدمات التي يمكن إجراؤها من خلال المنصة، ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة العداد.

- وبعدها يقوم بإدخال قراءة عداد الكهرباء المسجلة على الشاشة الخاصة به، ثم يتم الضغط على تسجيل، منعا لحدوث أي أخطاء في قراءة العداد تعرض الفاتورة للارتفاع نتيجة خطأ بسيط

سداد فاتورة الكهرباء

ويمكن يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات التالية:

  لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أدخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

  اختر أيقونة دفع الفاتورة.

سجل الدخول.

                                                                                                                          اكتب بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

 

شتاء فاتورة الكهرباء

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