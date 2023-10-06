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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف: انطلاق البرنامج التثقيفي للأطفال في 8 محافظات اليوم

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف إن البرنامج التثقيفي للأطفال، انطلق عقب صلاة العصر، من اليوم الجمعة، في عدد من المحافظات.

وأوضحت، في بيان، أنه في مديرية أوقاف الدقهلية عُقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد "الهدى " جمصة، بحضور الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز مدير المديرية، والشيخ  محمد حسين إبراهيم جاد مدير الدعوة، والشيخ محمد إبراهيم السيد سليمان مسئول الإرشاد الديني، والشيخ أبو المعاطي السيد الجنيد مسئول شئون المساجد.

وفي مديرية أوقاف الفيوم عُقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد الرحمة بـ ابشواي، بحضور الدكتورمحمود طه الشيمي مدير المديرية، والشيخ يحيي محمد محمد مدير الدعوة، والشيخ علاء محمود عبد الوهاب مدير إدارة الإدارات.

وفي مديرية أوقاف المنيا عقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد الحبايطه بقرية بردنوها بحضور الشيخ/ محمود محمد توفيق مدير المتابعة والشيخ على عثمان حسن مدير الإدارة وبعض الواعظات المتطوعات.

وفي مديرية جنوب سيناء عقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد الوادي المقدس بسانت كاترين، بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم احمد على مدير الدعوة،  الشيخ كمال محمد زغلول مدير إدارة أوقاف سانت كاترين.
وفي مديرية أوقاف دمياط عقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد النور بكفر سعد بحضور الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، والشيخ هاني عبد العزيز عبدالفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد، والشيخ محمد فوزي الشربيني مفتش المنطقة.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء، عُقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد الوفاق القديم بـإدارة أوقاف رفح الماسورة، بحضور الشيخ عبد الباقي جودة مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ حسين البنديري مدير المتابعة وفضيلة الشيخ نصار سعد مدير إدارة أوقاف الماسورة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية إدارة القنايات عُقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد "النصر" بالقنايات، بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة والشيخ السيد محمد علي مرسي مدير إدارة الإدارات.

وفي مديرية أوقاف السويس عُقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد المدينة المنورة بفيصل وذلك بحضور الشيخ ماجد راضي فرج مدير المديرية، والشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة بالمديرية , والشيخ احمد محمد محمود الشافعي مدير الإدارة.

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