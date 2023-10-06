إحباط محاولة راكبة إيطالية لتهريب كمية من زيت الحشيش في مطار شرم الشيخ

تمكن رجال الادارة العامة لجمارك ركاب مطار شرم الشيخ الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من اسطنبول تم الإشتباه فى راكبة ايطالية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات علي شكل مطحنه وبعض الزجاجات .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكبه فتبين وجود 6 زجاجات بداخلهم سائل يشتبه أن يكون لزيت الحشيش المخدر ومطحنه خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية وأسفل قاع الشنطة بمكان يصعب الوصول اليه .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى .