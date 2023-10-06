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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخطت الـ 195 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة بلقيس فتحي

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

شاركت النجمة بلقيس فتحي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة خلابة ومحتشمة.

 

سعر إطلالة بلقيس فتحي 

 

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانا باللون الكحلي وبأكمام طويلة، ومطرز بـ تل ورود باللون الأبيض، ويتوسطه حزام من نفس اللون، وقد اختارت عليه حذاء باللون الأسود من الجلد.

 

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وكان فستان بلقيس فتحي من تصميم دار أزياء prada، وقد وصل سعره إلى 19273 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 158,260 جنيها مصريا، ووصل سعر الحذاء 4498 ريالا سعوديا أي ما يعادل 36,935 جنيها مصريا.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف بلقيس فتحي في ارتداء الإكسسوارات؛ فقد اختارت خاتما وقرطين ناعمين من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
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