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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فوز متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمسابقة الأمم المتحدة | التضامن في أسبوع

صدى البلد

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من  29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:


 الجمعة 29 سبتمبر:

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق "قوافل السعادة" بمحافظة شمال سيناء لرسم البسمة على وجوه الأطفال والأهالي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتؤكد أن ترسيخ الاستقرار والأمن المجتمعي والتنمية هدفنا من العمل في شمال سيناء.
 
 فوز المبادرات الابتكارية لمتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمسابقة الأمم المتحدة  "شارك بالتأثير" المنفذ  في إطار البرنامج الإقليمي "أثر الشباب" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
-  المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة ينفذ النسخة الثالثة لتدريباته بالمناطق المطورة، ويستهدف منطقة الخيالة بورش تدريبيية للشباب من المقبلين على الزواج
 
السبت 30  سبتمبر:

-  برعاية وتشريف فخامة رئيس الجمهورية.. وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك  بمؤتمر حكاية وطن
 
-  بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومؤسسة هلا بنور الخير.. افتتاح المرحلة الثالثة لتطوير قرية حاجر المساوية بالأقصر وتسليم عدد من المشروعات الصغيرة  وأجهزة العرائس
 
الأحد 1 أكتوبر:

-  مصر تشارك في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032  بتونس.. ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية لرعاية ذوى الإعاقة
 
-  مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تسلم عدداً من أبناء دور الرعاية عقود شقق كاملة التجهيزات في إطار منظومة الرعاية للأبناء.
 
 
-  الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم ينتهي من التدريبات الخاصة بالمعلمين والكوادر التعليمية بالمدارس على برنامج التعلم من خلال اللعب على مستوى 9 محافظات ضمن أنشطة مشروع بيئة محفزة  لتعليم الأطفال على المستوى الوطني.
 
الإثنين 2 أكتوبر:

-  بحضور فخامة الرئيس السيسي وخلال جلسة العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية.. القباج تستعرض إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي على مدار 9 سنوات.. وتؤكد أن الدولة  المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على قمة أولوياتها منذ 2014.

-  القباج: فخامة رئيس الجمهورية يوجه بمضاعفة دعم الأيتام وصرف معاش شهري لأسر ضحايا لبيبا.
 
-  القباج: رفع حجم الدعم النقدي إلى 36 مليار جنيه والرئيس السيسى يولي ملف العدالة الاجتماعية  كل الاهتمام.
 
-  القباج: 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تزيد على  3.8 مليار جنيه ودعم القطاع التعاوني لخدمة الاقتصاد ومعارض ديارنا تحقق 600 مليون جنيه سنوياً.
 
-  القباج تشكر فخامة الرئيس لتقديره لجهود العمل الأهلي ولدور المجتمع المدني كشريك رئيسي مع الدولة المصرية
 
-  مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل الجامعات تستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار تعاطي المخدرات.. ووزيرة التضامن توجه بتكثيف الأنشطة المختلفة
 
الثلاثاء 3 أكتوبر:

-  ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تعرض التجربة المصرية في توفير الحماية الاجتماعية للصيادين أمام المؤتمر رفيع المستوى "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود" والذي عقد بمالطا من 3 - 4 أكتوبر
 
-  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح  البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات وبرنامج المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها بمشاركة متدربين من  المؤسسات الوطنية المصرية، والضباط من المملكة العربية السعودية ودولة البحرين وسلطنة عمان
 
الأربعاء 4 أكتوبر:

-  بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية.. القباج تشهد الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد
 
-  بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى بمحافظات مختلفة
 
-  التضامن الاجتماعي بشمال سيناء تتسلم 3 أطنان من اللحوم من وزارة الأوقاف للتوزيع على الأولى بالرعاية من أسر تكافل وكرامة
 
-  برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يسلم مستلزمات الإنتاج للمستفيدين بالمحافظات وينفذ تدريبات متخصصة عن التعامل مع المشروع وتطويره
 
-  اللجنة العليا للأسر البديلة تجتمع برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة للنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة.
 
-  الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ينفذ تدريبات للعاملين بالمدارس والطلبة على سبل الإخلاء الآمن حال وقوع زلازل وحرائق في إطار برنامج صحة وسلامة وتقييم مصادر الخطر والجاهزية للطوارئ بعدد 160 مدرسة مجتمعية.
 
-  وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة في 8000 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد وتصرح بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نفّذ أنشطة توعوية للطلبة بمشاركة 2400 متطوع.
 
الخميس 5 أكتوبر:

-  وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع موجة الطقس السيئ بمحافظة مطروح وتوجه فريق الإغاثة والهلال الأحمر بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب وتعلن صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين وحصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
 
-  مودة يطلق المرحلة الثانية للتدريبات التي ينفذها المدربين من القادة الدينيين والمجتمعيين للمقبلين على الزواج، بالشراكة مع دار الإفتاء المصرية والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
 
-  بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة تنظيم الملتقى الثاني لقادة المتطوعين في إطار حملة هنوصلك لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بمشاركة 1000 متطوع
 
-  وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع اليونيسيف وكارفور وإيفاك تحتفل بتخرج دفعتين من الأطفال ضمن مشروع عدالة الأطفال.
 
-  وحدات التضامن بالجامعات تكثف نشاطها التدريبي مع بداية العام الدراسى الجديد وورش عمل بالجامعات في إطار مبادرة الطالب المنتج.

https://fb.watch/nvUxkBepo0/?mibextid=cr9u03

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