أحمد عز: فخور بتجسيد شخصية اللواء محيي نوح في «الممر»

تحدث الفنان أحمد عز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سي بي سي”، عن اللواء محيي نوح، قائلا: “أنا سعيد أني أري حضرتك فى أحسن حال وكان شرف وفخر لي تجسيد دورك فى فيلم الممر".

وتابع الفنان أحمد عز: “هذا الفيلم كان من أصعب الأفلام اللي أتعملت على مستوي التحضيرات، وكنا بنسوق فى الصحراء لمدة أربع ساعات وليس معنا هواتف من أجل إختيار أماكن تصوير، والفضل يرجع للشئون المعنوية والمخرج الكبير الأستاذ شريف عرفة، وكلنا كأبطال العمل كنا حاسين أننا بنعمل شئ كبير جدا”.

وأكد الفنان احمد عز: “مقابل الأبطال واللواء محيي نوح وزمايله عملوا أكبر بكثير، وفيلم الممر مقارنة بما فعلوا يعد أقل ما يجب أن يقال أو يقدم لناس كانت تحمل أرواحها”.