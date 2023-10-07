حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس في الشهداء بالمنوفية.. صور وفيديو

على مدار عامين، تغيرت الملامح الرئيسية لقرية شمياطس بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، حيث تحولت من قرية تفتقد الخدمات إلى قرية تحاصرها الخدمات.

" كان ناقصنا خدمات كتير "، هكذا أكد أهالي قرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء أنهم قبل عام 2021 قبل البدء في مبادرة حياة كريمة كانت تنقصهم العديد من الخدمات الأساسية في القرية.

ويقول خالد اللبدة، أحد أهالي القرية، إن حياة كريمة بدلت الحياة بالقرية بدءا من رصف الطريق الرئيسي بالقرية الذي يربطهم بالقرى الأخرى، وكذلك يربطهم بمحافظة البحيرة، حيث كانت الأمطار تحوله إلى بركة مياه ويصعب السير عليه، وحولته حياة كريمة إلى طريق ممهد ومرصوف.

وأضاف أنهم أيضا بدأوا في رصف جميع الطرق الداخلية بالقرية، بالإضافة إلى تغيير جميع كابلات الكهرباء، وكذلك رفع طاقة المحولات الكهربائية في القرية.

وأوضحت ولاء أن القرية أصبح بها وحدة صحية مجهزة يلجأون إليها بدلا من الذهاب إلى المدينة، حيث قامت مبادرة حياة كريمة بتطوير الوحدة الصحية وتجهيزها.

وأشارت إلى أن القرية كانت تفتقد الصرف الصحي، وكان حلم الجميع، وبالفعل تمكنت المبادرة من توصيل الصرف الصحي لجميع منازل القرية وفي انتظار تشغيله، بالإضافة إلى خدمة الغاز الطبيعي، قائلة: " كان حلمنا وكان صعب نحققه علشان إحنا قرية، بس حياة كريمة حققت الحلم".

وذكر صبحي شاهين أن حياة كريمة قامت بتوصيل خطوط الفايبر لتوصيل الإنترنت إلى القرية، بالإضافة إلى إقامة سوق حضارية مكونة من باكيات صغيرة لخدمة أهالي القرية.

وأضاف أن مدرسة القرية كانت صغيرة جدا وقامت المبادرة بزيادة عدد الفصول وتطوير المدرسة لتستوعب أكبر عدد من الطلاب أبناء القرية.



حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس

حياة كريمة تغير ملامح قرية شمياطس