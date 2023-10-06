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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 7 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 620 محضرا تموينيا

حملات تموينية
حملات تموينية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المكبرة بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

 

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 620 محضر تموينى خلال ثلاثة أيام تنوعت ما بين 301 محضر مخالفات مخابز و 319 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

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وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح بمركز أشمون ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بحوزته 1 طن أرز حر بدون مستندات مجهول المصدر بقصد البيع بأعلى من السعر المتداول ، كما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع  ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته 1 طن دقيق فاخر  بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا تجميع عدد 55 أسطوانة غاز كبيرة الحجم بدون ترخيص ، فيما تم  تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم  ضد صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لحوزته 3,5 طن مكرونة  بدون مستندات مجهول المصدر.

 

وأضاف، أنه تم تحرير محضر جنح مركز السادات  ضد صاحب مصنع لصناعة الأسمدة الزراعية بحوزته 1 طن معلق جل البوتاسيوم ، 400 كجم منجنيز 13% بدون مستندات مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم المجمدة بمركزي أشمون وتلا بحوزتهم 500 كجم معجون جبن مطبوخ و 840 كجم سمك ماكريل بدون مستندات مجهول المصدر.


وأكد محافظ المنوفية على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد الأساسية وتطبيق القانون حيال المخالفين.

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