محافظ المنوفية: نتواصل مع المواطنين للتعرف على المطالب وتخفيف الأعباء

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون حرصه على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها وتنظيم سلسلة لقاءات دورية ويومية مع المواطنين للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



جاء ذلك خلال توزيع المحافظ اليوم /الخميس/ مساعدات مالية وعينية ومستلزمات المدارس لنحو 150 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية ضمن لقاءات " رد الجميل" بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال المحافظ إن لجنة المساعدات بالمحافظة مستمرة في تلقي كافة الطلبات لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.



ووجه المحافظ بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم بقيمة ما يقرب من ربع مليون جنيه وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.



كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير 2 جهاز تعويضي (ذراع ، وساق ) لحالتين من مركز بركة السبع نظراً لظروفهما الصحية الصعبة، وتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات، فيما كلف المحافظ مدير مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات إنسانية لمساعدتهم على تحمل متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد من الحالات علي البطاقات التموينية الخاصة بهم للاستفادة من صرف السلع المدعمة.