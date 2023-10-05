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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير أمية 5700 دارس بدورة يوليو

احمد القاصد رئيس
احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن طلاب جامعة المنوفية نجحوا في تحرير أمية عدد ٥٧١١ مواطن ومواطنة بمحافظة المنوفية بدورة يوليو ٢٠٢٣، من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن ٦١٠٨٧ مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارجها.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

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وأشار الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أمية وشارك الطلاب في القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور أحمد القاصد المبادرة الرئاسية حياة كريمة جامعة المنوفية طلاب جامعة المنوفية مركز تعليم الكبار محافظة المنوفية

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