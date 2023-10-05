«تعزيز قيم التنمية والانتماء للوطن».. ندوة تثقيفية بزراعة المنوفية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة جامعة المنوفية ندوة تثقيفية بعنوان " تعزيز قيم التنمية والانتماء والولاء للدولة المصرية" تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أيمن حافظ عيسى عميد الكلية والدكتور إبراهيم درويش وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بضيف ومحاضر الندوة الداعية الدكتور الشحات العزازى إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم، مهنأً جموع الشعب والجيش المصري الباسل بانتصارات أكتوبر المجيد مشيراً إلي أن بذور الانتماء وحب الوطن عندما تغرس في النفوس بصدق، لا تجني إلا ثمار التنمية والازدهار للوطن داعياً الطلاب الي الإخلاص والتفاني في العمل و التضحية من أجل البناء والتنمية من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة مؤكداً أن هذا ما تحرص عليه جامعة المنوفية في إطار دعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة التي يسودها التقدم والتنمية .

وشدد، أن العلاقة بين الوطن والمواطن هي علاقة فطرية، أساسها صدق الانتماء الذي يعد مطلبًا ضروريًا في الحياة ليقوم الفرد بواجباته كاملة، وحصوله على حقوقه بما يعزز روح الانتماء الوطني بمفهومه الصحيح الذي يعني الولاء والفخر والتضحية.

واضاف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة أن الانتماء الوطني الذي يزرع في نفوس الشباب المصري بوحه عام وطلاب الجامعة بوجه خاص يجعلهم يتنفسون في محبة وطنهم الساكن في وجدانهم، ويجعلون من ذلك الحب سلاحًا يواجهون به كافة التحديات وتحت أية ظروف، حتى يسود مناخ الاستقرار المتكامل والازدهار والنهضة وتنمية المجمتع وتطويره بالاخلاص والتفاني والتحلي بالوطنية الصادقة.

قدم الدكتور ايمن حافظ عميد الكلية الشكر والترحيب بالحضور معلنا عن بداية الدراسة فى برامج جديدة بالكلية هما سلامة الغذاء وبرنامج البيوتكنولوجى باللغة الإنجليزية متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والاستفادة من فعاليات أسبوع خدمة المجتمع وما يقدمه من أنشطة.

وقام الداعية الدكتور الشحات العزازى إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم بتهنئة الطلبة ببداية العام الجديد وحثهم على أهمية العلم والتعلم والاجتهاد كما دعا الطلاب الي الوقوف تحية وتقدير وقراءة الفاتحة على روح شهدائنا الابرار في حرب اكتوبر المجيد والاعتراف بفضل الرجال الذين عبروا القناة وهم صائمين رافعين شعار الله اكبر فداء لتراب هذا الوطن الغالى والاعتزاز بانتصارات اكتوبر التي كتبت العزة والكرامة للشعب المصرى، وتحدث عن أخلاقيات والصفات الجليلة فى السيرة النبوية لرسول البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بمناسبة ذكري مولده داعياً أن نتحلي بصفاته من الصدق والأمانة والوفاء بالوعد والعهد ومحبة الوطن.

حاضر في الندوة أيضاً الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الاداب الاسبق وحضر فعاليات الندوة كل من الدكتور احمد الخولى وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد قنيبر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية وعضو لجنة خدمة المجتمع، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات الكلية.