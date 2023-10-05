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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاًُ بذكرى أكتوبر.. محافظ المنوفية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري

محافظ المنوفية يحتفل
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر

وضع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم ، وذلك  احتفالاً بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية – مدير أمن المنوفية ، العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكرى ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

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ووسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية ، بدأت مراسم الإحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، وقام محافظ المنوفية ومرافقوه بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب الوطنى من أبناء مصر المخلصين و الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون فداءً للوطن وتحقيقاً لرفعته وصوناً لكرامته.


ومن جانبه قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة القيادات التنفيذية والأمنية وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة ، والتى ستظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وتجسيداً لعظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر ، مثمناً الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها.


وبعث محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة ، داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة.

محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
محافظ المنوفية يحتفل بنصر أكتوبر
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أكتوبر المجيدة اكليلا من الزهور الذكرى الـ 50 القوات المسلحة والشرطة شهداء حرب اكتوبر

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